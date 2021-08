UBOLDO – Una salutare passeggiata nei boschi alla periferia di Uboldo con una brutta sorpresa; chi è andato nelle zone boschive ha trovato l’ennessima discarica abusiva, di pannelli all’apparenza di amianto, pericoloso materiale cancerogeno che proprio per questo va smaltito con particolari cure. Una operazione che comporta costi relativamente elevati, e così molte volte è già capitato che chi non ha troppi scrupoli, si sbarazzi di questi pannelli – un tempo molto utilizzati per realizzare ad esempio delle tettoie – lasciandoli direttamente nel verde.

Questa volta ad imbattersi nelle coperture di amianto lasciate nel bosco sono stati alcuni appassionati di nordic walking, che hanno scoperto la discarica, la cui presenza è stata testimoniata anche tramite alcune fotografie pubblicate sui social. Per l’ennesima volta, l’Amministrazione civica dovrà attivare la nettezza urbana per la rimozione in sicurezza di tale materiale.

(foto: gli appassionati di nordic walking hanno trovato l’ennesima discarica abusiva nei boschi alle porte del paese)

