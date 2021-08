CASTELSEPRIO – Lavori in corso per la sistemazione della scuola del paese in via San Giuseppe, per porre rimedio ai danni che erano stati causati dalla violenta tromba d’aria del settembre scorso Nel corso dell’estate, a scuola chiusa, si sta procedendo al rifacimento della copertura, obiettivo quello di completarele opere entro il momento della ripresa dell’attività didattica, il mese prossimo.

Si sta anche procedendo alla sistemazione dei pannelli fotovoltaici e dell’impianto elettrico, a loro volta danneggiati dal maltempo. Il tutto a costo zero per l’Amministrazione civica del sindaco Silvano Martelozzo: le spese, per 175 mila euro, sono infatti coperte dall’assicurazione.

(foto: vigili del fuoco sul tetto della scuola di Castelseprio, dopo la tromba d’aria del settembre scorso. Quel giorno i pompieri della provincia di Varese furono chiamati ad innumerevoli interventi per il maltempo)

27082021