CERIANO LAGHETTO – Prende il via oggi, venerdì 27 agosto, il lungo fine settimana dedicato alla Festa patronale di Ceriano Laghetto. Anche quest’anno, purtroppo, a causa delle limitazioni imposte dalle regole per il contrasto alla diffusione del covid 19, il programma è ridotto. Resta comunque la voglia di celebrare un appuntamento importante per la comunità cerianese, che ricorda i giorni della dedicazione della chiesa parrocchiale, che quest’anno sarà caratterizzato anche da momenti di solidarietà con i lavoratori della Gianetti.

Il programma religioso – Si aprirà venerdì sera alle 20,30 con la recita del Santo Rosario e la benedizione con la reliquia della Madonna in chiesta parrocchiale. Sabato dalle 16 alle 18 ci saranno le confessioni. Domenica alle ore 11 ci sarà la celebrazione della Santa Messa solenne presieduta da don Luigi Caimi, sacerdote cerianese che celebra quest’anno i suoi 40 anni di ordinazione. Alle 20,30 la recita dei vespri e la benedizione con la reliquia della Madonna. Lunedì 30 agosto, infine, alle 10,30 la santa messa solenne presieduta da monsignor Luigi Stucchi, vescovo ausiliare della diocesi di Milano con i sacerdoti originari di Ceriano Laghetto e quelli che hanno svolto il loro ministero in parrocchia e altri sacerdoti del decanato.

Gli appuntamenti sociali e ricreativi – Nel pomeriggio di sabato 28 agosto la Biblioteca civica in collaborazione con La Città Sonora, propone una caccia al tesoro per tutti i bambini dai 7 agli 11 anni e i loro genitori, all’aperto nel parco comunale “Il Giardinone”. Ci saranno diversi giochi con in palio un “forziere” pieno di volumi della collana di Geronimo Stilton. Si comincia alle ore 15. “Quest’anno la nostra patronale sarà particolare: ridotta a causa delle molte limitazioni imposte dalle norme anti-Covid, ma anche segnata dal momento difficile che stanno vivendo i lavoratori della Gianetti con le loro famiglie” commenta l’assessore comunale alla Cultura e al tempo libero, Romana Campi.

Sempre sabato 28, con inizio alle 21, davanti allo stabilimento della Gianetti Ruote, ci sarà la proiezione del film “7 minuti” dedicato al tema dei diritti dei lavoratori, come iniziativa di solidarietà nei confronti dei dipendenti della storica fabbrica di ruote che sono in presidio davanti ai cancelli dello stabilimento chiusi dall’inizio del mese di luglio. L’appuntamento di sabato è stato anticipato giovedì 26 agosto dalla cena di solidarietà promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Regioni d’Italia che ha proposto un menù in grado di unire la tradizione brianzola a quella pugliese e alla quale sono invitati tutti i cittadini che vogliono dare un segno di vicinanza ai lavoratori in presidio.

27082021