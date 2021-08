SARONNO – Grazie allo spirito d’osservazione degli agenti della polizia locale alla loro prontezza di riflessi è stato recuperato il bottino del furto messo a segno ieri mattina nel parcheggio dell’Esselunga di via Novara ai danni di una 70enne di Gerenzano.

Tutto è iniziato intorno a mezzogiorno quando gli agenti, impegnati in cui servizio di controllo del territorio in via Novara, hanno notato una vettura, una Ford Focus blu con alcune cifre della targa abrase. Così hanno intimato al conducente di fermarsi. L’uomo al volante, uno straniero con un accanto un passeggero, ha però accelerato cercando di dileguarsi. Il risultato è stato un vero e proprio inseguimento. I fuggitivi sono entrati in autostrada in direzione Milano e una volta sul ponte hanno gettato un sacco nero dalla vettura. Gli agenti l’hanno recuperato trovando chiavi di casa e dell’auto, un portafoglio con 100 euro, carte di credito e documenti e diversi effetti personali. I ladri si sono dileguati e gli agenti si sono messi alla ricerca della proprietaria del bottino.

Era una 70enne di Gerenzano che si trovava ancora all’Esselunga di via Novara dopo che qualcuno, con una buona dose di abilità, le aveva sfilato la borsetta dall’auto mentre caricava la spesa nel baule. La donna provata dall’accaduto stava cercando di organizzarsi perchè era rimasta anche senza le chiavi dell’auto. Facile capire con quanto entusiasmo abbia accolto i due agenti che le hanno riportato tutto il contenuto della borsa evitandole tanti problemi burocratici.

Proseguono ora le indagini per cercare di risalire almeno al proprietario dell’auto che potrebbe essere un primo passo per arrivare al conducente dell’auto e al suo complice.

