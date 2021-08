GERENZANO – Furti nei garage condominiali di via Stazione a Gerenzano; sono accaduti due episodi negli ultimi giorni e non si esclude che ad agire siano state le stesse prersone già all’opera anche nel recente passato fra Saronno e circondario. Sono state dunque forzate le serrature dei box ed una volta dentro i ladri, si pensa che fossero più persone, hanno preso tutto ciò che poteva risultare di loro interesse. Sono sparite di “riserve” di vino e di alimentari lasciate dai proprietari, sono scomparsi alcuni arnesi per il fai da te e per il giardinaggio e sono inoltre scomparse alcune bicicletta.

I legittimi proprietari si sono accorti dell’accaduto solo la mattina seguente: non hanno potuto fare altro che prenderne atto e rivolgersi ai carabinieri per presentare denuncia, ovviamente contro ignoti visto che nessuno ha notato persone sospette e nessuno ha neppure sentito niente, nel corso della nottata.

(foto archivio: garage scannato)

27082021