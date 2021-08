Progetto regionale: tamponi a prezzi calmierati a Gerenzano

GERENZANO – Tamponi a prezzo calmierato, fra le 124 farmacie della Lombardia che hanno aderito a questa iniziativa ce n’è anche una di Gerenzano, quella di via Clerici 88. L’iniziativa ha visto unire le forze da parte di Ministero della Salute, Commissario emergenza covid, Assofarm, Farmacie unite e Federfarma.

I prezzi – Alla farmacia di Gerenzano si adotta un prezzo dunque concordato per i test antigenici, che valgono per ottenere il green pass: costano 8 euro per i minorenni e 15 euro per gli adulti.

Inoltre l’ente regionale ha deciso di fornire la possibilità di farsi il tampone gratis: iniziativa rivolta a famigliari e visitatori di anziani che si trovano nelle rsa, per insegnanti e personale scolastico, per i giovani fra i 6 ed i 19 anni, ed in questo caso vanno prenotati con il sistema predisposto da Regione Lombardia.

