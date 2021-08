Referendum eutanasia legale, doppio appuntamento a Solaro

SOLARO – Doppietta in favore dell’eutanasia legale a Solaro. Il comitato per la raccolta firme per il referendum “Liberi sino alla fine” si riunirà due volte nella stessa giornata giovedì prossimo 2 settembre. Il doppio appuntamento è con un banchetto al mercato di piazza Libertà dalle 9 alle 13 e con un banchetto in via Mazzini, in centro paese, dalle 19 alle 23.

«Un doppio appuntamento che abbiamo voluto per raggiungere e sensibilizzare quanti più cittadini sia possibile – spiegano dal comitato. È un argomento troppo importante perché venga dimenticato o poco seguito. Ci vediamo giovedì al mercato per scambiare quattro chiacchiere e raccogliere le firme e poi anche giovedì sera, per un aperitivo insieme o per un gelato, per approfondire tutte le tematiche connesse all’eutanasia legale». Sino ad oggi a Solaro i cittadini potevano apporre la propria firma negli uffici comunali, ora il comitato offre l’occasione di firmare liberamente ad un banchetto pubblico per sostenere ulteriormente l’iniziativa.

