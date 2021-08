SARONNO – Sono stati gli agenti della polizia locale del comando di piazza Repubblica a rilevare l’incidente avvenuto ieri mattina in via Sampietro al quartiere Matteotti.

L’impatto è avvenuto poco dopo le 8, precisamente alle 8,17, all’altezza del civico 170. Coinvolti una Vespa ed un autocarro Nissan. Proprio per effetto della collisione tra i due mezzi il conducente del ciclomotore, un 41enne saronnese, è finito a terra dolorante.

Sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. I soccorritori hanno ben presto rassicurato i presenti: il vespista era dolorante, lamentava male soprattutto alla clavicola, ma cosciente e non in pericolo di vita.

Come detto è intervenuta anche la polizia locale. Gli agenti, dopo aver fornito supporto durante i soccorsi sanitari, hanno provveduto ad effettuare i rilievi e a raccogliere le testimonianze dei due conducenti. Illeso ma un po’ provato dall’accaduto l’uomno al volante dell’autocarro Nissan.

(foto della polizia locale di Saronno in servizio in città)