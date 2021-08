UBOLDO – Al via il corso di volontariato soccorritore esecutore che si terrà ad Uboldo. Sos Uboldo organizza una serata di presentazione del corso durante la quale verranno raccolte anche le prime iscrizioni. Luogo dell’evento sarà la “Talent house” di via per Origgio alle 20.45.

Il corso avrà inizio il corso giovedì 7 ottobre. Le lezioni sono state programmate martedì e giovedì, alle 21. Le modalità di esecuzione verranno comunicate per tempo, in base alle normative anti-Covid19 vigenti. Nel caso di lezioni in presenza, come ad esempio le esercitazioni pratiche, sarà sempre garantito il distanziamento e l’utilizzo di mascherine per tutelare e proteggere la salute di coloro che vorranno cimentarsi in questa esperienza di soccorritore esecutore che potrà servire a salvare moltissime persone.

Il corso è aperto a tutta la popolazione che ha compiuto la maggior età. Per info o iscrizione contattare il numero telefonico 0296788028, oppure tramite la e-mail [email protected], oltre che a visitare il sito www.sosuboldo.it

Foto archivio

26082021