SARONNO – Un allestimento unico con il massimo rispetto delle norme anticovid ha dato il benvenuto stasera ai sindaci, agli operai, agli esponenti politici e ai cittadini che hanno assistito al film “Sette minuti” proposto dall’Amministrazione comunale di Saronno a sostegno della causa.

“E’ un’iniziativa pensata per tenere accesi i riflettori, per far sentire la vicinanza ai lavoratori di un’azienda con un legame con Saronno – ha spiegato l’assessore Laura Succi vicesindaco di Saronno – ma anche anche grazie alla pellicola di Michele Placido per sviluppare nuove riflessioni”. A fare gli onori casa il sindaco di Ceriano Laghetto Roberto Crippa con gli assessori Romana Campi e Antonio Magnani: “E’ un’iniziativa originale e interessante che tiene alta l’attenzione sul presidio all’inizio di un periodo che sarà determinante per salvare quest’attività produttiva e tutti i suoi posti di lavoro”. Presente anche il sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici e quello di Gerenzano Ivano Campi. Da Saronno l’assessore Novella Ciceroni e i consiglieri comunali Cristiano Dho, Simone Galli, Francesco Licata e Mauro Rotondi.

A seguire la parte tecnica Vittorio Mastrorilli del Cinema Silvio Pellico.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA