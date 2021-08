Fbc Saronno, Iacovelli: “Cercasi la miglior alchimia”

LAZZATE – Pari del Fbc Saronno (Promozione) nell’amichevole di oggi in serata allo stadio di via Laratta a Lazzate contro il Rovellasca (Prima categoria), è finita 2-2 ed il bomber, e uomo d’esperienza dei saronnesi, Orazio Iacovelli, parla dei passi avanti compiuti dalla squadra in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

“Stiamo cercando, passo dopo passo, la giusta alchimia – in sintesi il commento del cannoniere degli “amaretti” a fine gara – Abbiamo subito due gol su disattenzioni ma tutto sommato è andata bene, i carichi di lavoro negli ultimi giorni sono stati pesanti”. Iacovelli inizia a pensare al campionato che parte il 19 settembre: “Bello pensare che finalmente dopo una pausa così lunga torneranno presto le partite ufficiali. Tutti hanno voglia di fare bene e vedo un gruppo molto solido”. Al primo turno i saronnesi troveranno un’altra candidata al salto di categoria, la Solbiatese.

Matteo Romanò

(foto archivio: Orazio Iacovelli, centravanti del Fbc Saronno. E’ pronto per la prossima stagione)

28082021