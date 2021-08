LIMBIATE – Dopo una breve pausa estiva, il mercato Coldiretti riprende la sua attività come ogni venerdì mattina in piazza V Giornate. Prodotti genuini e di qualità delle aziende agricole del territorio sono venduti direttamente dal produttore al consumatore: frutta, verdura, salumi e molto altro aspettano i visitatori tutti i venerdì dalle 8 alle 12.

Ovviamente l’appuntamento si tiene nel rispetto delle norme anti-covid attualmente in vigore in Lombardia.

(foto: il mercato della Coldiretti a Limbiate)

