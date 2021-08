CERIANO LAGHETTO – “I lavoratori non sono un macchinario da spegnere da remoto con un click”: lo sottolineano dal Pd di Saronno. Una delegazione dei “dem” saronnesi era presente ieri sera al presidio dei dipendenti di Gianetti ruote, in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto: “Abbiamo partecipato alla proiezione del film 7 minuti presso la Gianetti Ruote di Ceriano, un momento di solidarietà per i suoi lavoratori, organizzato dall’assessora saronnese Laura Succi della nostra Amministrazione. Un evento volutamente inconsueto, con lo scopo principale è continuare a tener vivo presso i media e la politica il dramma che stanno vivendo quelle 150 famiglie, affinchè si faccia tutto il possibile per trovare una soluzione”.

Tra i sindaci presenti, ricordano dal Pd, “c’erano amministratori di colore politico diverso, perchè la politica deve saper andare oltre gli steccati di partito e gli slogan, per difendere i lavoratori e il suo territorio. Il territorio è di tutti e in quell’azienda ci sono lavoratori di vari comuni, e quell’azienda a sua volta magari procura lavoro ad altre aziende del territorio. E questo è sicuramente un primo piccolo risultato. Come ha già ricordato con un articolo il nostro capogruppo Francesco Licata “O si sostiene adesso l’occupazione, con ogni mezzo, o si sostiene adesso il lavoro o quella a cui assisteremo sarà una disfatta sociale”. Per cui il nostro impegno a livello nazionale è stato prima quello di arginare i “licenziamenti” troppo allegri (blocco dei licenziamenti e Cig) e oggi quello di regolamentare meglio il rapporto con le imprese per scongiurare il processo delle delocalizzazioni meramente speculative. (Molte di queste hanno anche ricevuto fior di agevolazioni Statali).

Purtroppo non è stato per nulla facile portare avanti queste istanze. Le politiche attive sul lavoro da sole non bastano in un momento molto particolare come l’attuale. Un’ultima considerazione sul rapporto lavoratore-azienda, che in alcuni casi sta toccando vette di spersonalizzazione preoccupanti. Sarà “smart” licenziare con messaggi via WhatsApp, ma tratti un essere umano, a cui stai già pregiudicando il futuro, alla stregua di un macchinario, di un device da “spegnere” da remoto tramite un click. Il lavoro deve riavere un ruolo oltre che economico di dignità sociale”.