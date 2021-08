VARESE – Oggi in Lombardia sono stati registrati 447 nuovi positivi, a fronte di 34.590 tamponi totali analizzati. Ieri erano stati 540 positivi con 43.598 tamponi totali, l’altro ieri invece di 601 a fronte di 35.889 tamponi. Nel Varesotto “solo” +16, nel Comasco +37 ed in Brianza +41.

Capitolo decessi: in Lombardia si registrano 5 vittime. Ieri erano state 8, l’altro ieri 3. Con l’ultimo aggiornamento è di 33.914 il numero delle persone positive al Covid-19 decedute in Lombardia dall’inizio dell’emergenza.

Terapie intensive: oggi si contano in tutto 45 pazienti assistiti in totale per il covid, ieri erano 42 (+3). I pazienti covid positivi nei reparti ordinari invece sono oggi 332, ieri erano 331 (+1). Capitolo dimessi e guariti: sono 243 in Regione dopo i 513 di ieri. In Lombardia il numero di positivi attualmente è di 12.147, ovvero 199 in più di ieri.

Questa la situazione a livello nazionale: i nuovi contagi accertati in Italia sono oggi 5.959 (ieri erano 6.860), mentre le vittime registrate nel nostro Paese sono 37 (ieri erano 54). In terapia intensiva sono 525 i ricoverati, ieri erano 511, mentre i guariti sono 4.298 (ieri erano 5.494). Tamponi: oggi 223.086, ieri 293.464.

Ecco i dati provinciali:



Varese: 16;

Milano: 111;

Bergamo: 41;

Brescia: 75;

Como: 37;

Cremona: 17;

Lecco: 16;

Lodi: 15;

Mantova: 22;

Monza e Brianza: 41;

Pavia: 9;

Sondrio: 14.

29082021