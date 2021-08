Derby di softball in diretta: Saronno-Caronno dalle 18

SARONNO – Penultima giornata di regular season in serie A1, questo pomeriggio e sera: dalle 18 si affrontano la capolista Inox Team Saronno e la Rheavendors Caronno. Su ilSaronno la diretta play by play del match a cura di Giulia Ariti.

I temi del match – Per l’Inox Team Saronno si tratta di vincere per rintuzzare l’assalto al primo posto della graduatoria da parte della migliore delle inseguitrici, il Mkf Bollate campione d’Italia. Arrivare primi conta parecchio: si salta il primo turno di playoff. Ma la vittoria fa gola anche alla Rheavendors Caronno Pertusella, e non solo per questioni di blasone: anche la Rhea punta ad un piazzamento importante che consenta di proseguire la marcia nel post-season.

Le probabili lanciatrici – Prima partita, quella delle 18, fra lanciatrici italiane, a confrontarsi sarà probabilmente il duo saronnese costituito da Alice Nicolini e Veronica Comar; e quello caronnese, composto da Silvia Durot e Carlotta Salis. Nella seconda gara le straniere, la statunitense Kelly Barnhill del Saronno contro Yilian Tornes del Caronno.

29082021