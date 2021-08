CISLAGO – Non solo incontri e commenti. I social, e in questo caso il gruppo “Sei di Cislago se…”, a volte possono anche essere strumento per restituire un ricordo e un oggetto di valore reale e sentimentale.

L’ultimo caso “cislaghese” è avvenuto nel weekend con un rapido lieto fine. Tutto è iniziato con il messaggio in cui si annunciava il ritrovamento di una fede in un parcheggio cittadino con l’appello a condividere il messaggio per poter restituire l’anello al legittimo proprietario.

Sono iniziate le condivisione e i commenti anche una battuta sul motivo dello “smarrimento” dell’anello. In poche ore la svolta con una cislaghese che spiega di conoscere la probabile proprietaria della fede. La donna racconta che l’amica aveva effettivamente perso l’anello e ha fornito anche una spiegazione per i nomi e le date incise sull’anello. A questo punto la vicenda è proseguita con messaggi privati. E’ bello pensare che nel giro di qualche giorno, il tempo di organizzare la riconsegna, l’anello possa tornare al dito della cislaghese.

(foto archivio)

