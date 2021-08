SARONNO – GROANE – Anche dal Saronnese e dalle Groane è visibile la maxi colonna di fumo che sale dal grattacielo La Torre del Moro in via Antonini a Milano dove è divampato un poderoso incendio intorno alle 17,30.

La situzione è decisamente critica: sono all’opera diverse squadre di vigili del fuoco, sul posto anche una decine di ambulanze visto che secondo le prime fonti ci sarebbero anche diversi intossicati.

L’incendio ha provocato un’enorme colonna di fumo, visibile da tutta la città e anche per chilometri. Grazie anche al cielo terso, la fumata nera è visibile chiaramente dal Saronnese e come riportato da Varesenoi anche dal Sacro Monte, dove molte persone l’hanno avvistata non senza chiedersi con apprensione che cosa stesse succedendo.

Impressionanti le immagini del rogo che stanno rimbalzando in questi minuti sui media: le fiamme, che sarebbero partite dal quindicesimo piano, hanno divorato l’intera facciata dell’edificio.