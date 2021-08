SARONNO – Sarà attiva da domani l’ordinanza dell’Amministrazione comunale con le nuove regole di sosta (in vigore fino al 31 dicembre) per parcheggio di via Parini. L’area, situata all’intersezione con via Miola è da sempre al servizio della piscina comunale, delle attività commerciali e dell’istituto scolastico Pizzigoni. Dall’aprile scorso l’Amministrazione comunale l’ha riservata al personale e agli utenti dell’hub vaccinale garantendo anche un presidio di volontari (alpini e membri dell’associazione nazionale carabinieri), che consentiva l’accesso solo a chi era diretto all’hub vaccinale.

Ora, dopo che dallo scorso 13 agosto con la chiusura dell’hub per la pausa estiva il parking è tornato fruibile e disponibile a tutti gli automobile, arrivano le nuove regole.

Da lunedì 30 agosto sessanta posti auto saranno interdetti alla sosta (h24 sia nei giochi feriali sia nei festivi) per riservarli al personale sanitario, ai volontari e ai vaccinandi inseriti nelle liste di prenotazione giornaliera.

Gli altri stalli saranno liberi a servizio degli utenti della piscina e dalla riapertura delle scuole per i genitori dei piccoli alunni della scuola elementare Pizzigoni.

