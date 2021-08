SARONNO – Qualche giorno fa si sono aperte le iscrizioni per gli adulti ai corsi di nuoto della piscina comunale di via Miola e come ogni anno l’impianto gestito della Saronno Servizi dilettantistica si conferma all’avanguarda con una novità per soddisfare specifiche esigenze.

In particolare quest’anno, oltre oltre ai corsi di nuoto per adulti e bambini (da quelli per chi deve perfezionale lo stile a quelli per chi invece parte dai primi rudimenti) Saronno Servizi ha pensato anche un percorso formativo per chi soffre di idrofobia, la paura dell’acqua.

Si tratta di un vero e proprio corso di nuoto mirato a superare la paura dell’acqua legata molto spesso a traumi dell’infanzia. Con il metodo “graduale” si prende confidenza con l’acqua anche da adulti: “L’istruttore aiuterà gli iscritti ad avvicinarvi all’acqua in modo più facile senza imporsi delle sfide con se stessi”. Un elemento importante è “la profondità della vasca – concludono dall’ex municipalizzata – si rimane a una profondità di 110 per la vasca piccola e 140 per la vasca grande, in questo modo le persone possono appoggiare i piedi a terra in qualsiasi momento”.

Per informazioni https://www.piscinadisaronno.it/piscina/

Durata: 45 min

Modalità: vasca piccola o grande parte bassa

Partecipanti: Max 8 partecipanti

Frequenza: mono o bisettimanale

Orario: martedì 10-10.45 – giovedì 19.15-20