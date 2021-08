SARONNO – Una nuova associazione, un grande evento e tante idee per i giovani del quartiere Matteotti e dell’intera città di Saronno. Sono i progetti del team di appassionati di skate che guidati da Dino Galli stanno creando una nuova asd cittadina, dedicata allo skate. I giovani lanciano un appello a privati ed imprenditori per avere un aiuto economico in quest’avventura.

Il gruppo farà riferimento allo skate park del quartiere Matteotti in via Leornardo da Vinci: “Siamo al lavoro – conferma Dino Gallo – lo statuto è pronto c’è tanta voglia di fare e di proporre nuove iniziative. Siamo pronti a dare il massimo e ad accogliere il contributo di tutti”.

Non mancano i progetti in cantiere a partire dalla quinta edizione di “The other side” che si vorrebbe concretizzare sabato 25 settembre: “Vogliamo recuperare quanto fatto in questi anni dando un seguito ad un appuntamento apprezzato e saronnese – continua Gallo – con alcune novità tra cui la presenza anche della categoria femminile”.

Il gruppo lancia il proprio appuntamento anche come occasione per trovare degli sponsor: “Ovviamente una nuova associazione ed un evento di questo tipo servono fondi e risorse e un aiuto da parte della città sarebbe prezioso e importante”. Chi fosse interessato a fornire un contributo economico o una sponsorizzazione può rivolgersi al 351 682 9890

(foto archivio)