Softball serie A1, Argenis Blanco presenta il derby Saronno-Caronno

SARONNO – Oggi al diamante saronnese di via De Sanctis l’atteso derby della penultima giornata di regular season di serie A1, va in scena lo scontro fra la capolista Inox Team Saronno e l’inseguitrice Rheavendors Caronno Pertusella. Un match, con due gare alle 18 e alle 20, che si annuncia spettacolare. Come conferma l’allenatore delle caronnesi, Argenis Blanco.

“Siamo al completo, e pronto ad affrontare è una partita importante, in vista delal quale abbiamo lavorato duro tutta settimana, obiettivo cercare di ottenere una vittoria – rimarca Blanco – Prevedo una sfida molto equilibrata, si parte con l’incontro nel quale si metteranno a confronto le lanciatrici italiane e poi la sfida fra quelle straniere, con la nostra cubana, Tornes, che è un avversario difficile per chiunque. La nostra forza? Sicuramente quella del gruppo”.

Ingresso gratuito, con green pass.

Le protagoniste – Per gara 1 Saronno potrebbe dare vita ad una staffetta fra Alice Nicolini e Veronica Comar; stesso discorso sull’altro fronte con tre possibilità: l’esperta Silvia Durot, la giovane Carlotta Salis e Bianca Messina. In gara 2 grande attesa per lo scontro a distanza fra la statunitense del Saronno, Kelly Barnhill, e la cubana del Caronno, Yilian Tornes. Attenzione anche al derby nel derby, quello fra giocatrici venezuelane: la saronnese Milagros Lozada e la caronnese Yuruby Alicart sono specialiste in fuoricampo.

29082021