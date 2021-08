SARONNO – Via alla campagna abbonamenti del Fbc Saronno, anzi alla “mini-campagna abbonamenti perchè per la prossima stagione, ormai alle porte, la scelta della società del presidente Simone Sartori è stata quella di prevedere una forma inedita di abbonamento, sono carnet di 5 partite al costo di 35 euro (previsti sconti per gli anziani), con ingressi che possono essere utilizzati a piacimento nel corso dell’annata. “Vista la situazione di incertezza legata al coronavirus, speriamo di no ma ovviamente non si può escludere che in futuro si debba tornare alle “porte chiuse” oppure con capienze particolarmente ridotte, e quindi abbiamo preferito questa formula dei mini abbonamenti, molto flessibile” spiegano dal club. Sarà possibile sottoscrivere i mini-abbonamenti in occasione delle prossime gare casalinghe del Fbc, prossimo appuntamento sabato alle 17.30 per l’amichevole contro l’Arcellasco (Promozione) allo stadio di via Dante a Cesate.

Il Fbc Saronno, reduce dell’amichevole del fine settimana pareggiata col Rovellasca, si sta preparando alla nuova stagione, che vedrà i biancocelesti tornare nel campionato di Promozione per effetto della fusione estiva con il Gorla Maggiore, del quale ha acquisito la categoria di appartenenza.

