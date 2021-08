SARONNO – Dopo la pausa estiva, iniziata lo scorso 13 agosto, torna attivo da oggi l’hub vaccinale città di Saronno allestito nell’ex scuola Pizzigoni in via Parini.

Nel primi 150 giorni di attività, l’hub è stato aperto ad inizio aprile ed ha chiuso lo scorso 13 agosto, sono state somministrate 67.800 vaccinazioni con 36.500 persone vaccinate con ciclo vaccinale completo. Il 62% della popolazione vaccinata all’hub di Saronno proviene da Ats Insubria, il 24% da Ats Città Metropolitana e il 13% da Ats Brianza.

Oggi si riparte con un diverso percorso interno: gli utenti non passeranno più dall’ingresso princiale dell’ex scuola ma dal retro dell’edificio. Ci sarà sempre un primo filtro con un gazebo dopo il cancello per la misurazione della temperatura e per verificare che tutti indossino una mascherina chirurgica o una Ffp2 ma poi si proseguirà verso il retro dello stabile. Ci sarà un locale dove con il computer in dotazione sarà registrato l’utente con la tessera sanitaria verificando la prenotazione quindi l’accesso alla palestra dove sono state allestite le 5 linee vaccinali. Come indicato da Regione Lombardia anche a Saronno in questa fase ci sarà un’attenzione alla vaccinazione dei più giovani in vista delle riapertura delle scuole.

