SARONNO – “Ormai le vacanze sono quasi un ricordo, agosto è agli sgoccioli e la città si sta ripopolando. Chissà se l’Amministrazione comunale riterrà questo momento propizio per informare i saronnesi sul rivenimento di amianto nel parco De Rocchi?”.

E’ l’ironica domanda con cui si apre l’intervento del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone.

“Qualche giorno fa abbiamo letto su ilSaronno del rinvenimento di “materiali che presumibilmente contengono amianto” nel parco di piazza Unità’ d’Italia. Ne abbiamo letto perchè l’Amministrazione ha stanziato dei fondi per lo smaltimento. Bene che si sia trovato, bene che lo si smaltisca correttamente ma… non sarebbe il caso di dire ai saronnesi dove è stato trovato, quanto ne è stato trovato, come mai era lì in un parco pubblico e soprattutto se si sono fatte ricerche per essere certi che non ce ne sia altro?”.

E conclude: “E’ estate e non ho voglia di fare polemica e quindi non mi metterò a indagare su quando è stato trovato l’amianto se prima o dopo quella nota dell’Amministrazione che annunciava, a fine luglio, il proseguo del cantiere in corso nell’area verde senza precisarne le motivazioni”.

30082021