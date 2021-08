Limbiate, riparte la “Tavola condivisa” in oratorio

LIMBIATE – Riprende lunedì 30 agosto l’attività della “Tavola condivisa” della parrocchia San Giorgio di Limbiate, un servizio dalla vocazione solidale e un prezioso aiuto per molti. Dal lunedì al venerdì – dalle 11 alle 12 – negli spazi dell’oratorio di San Giorgio in via Mazzini 2, i volontari potranno riprendere la preparazione di pasti caldi, serviti in modalità da asporto nel rispetto delle normative vigenti anti covid.

