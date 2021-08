Panorama cronaca: malore in stazione a Saronno, infortunio a Caronno

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Malore alla stazione ferroviaria centrale di Saronno, in piazza Cadorna, dove oggi alle 18.30 è giunta sul posto a sirene spiegate una ambulanza della Croce rossa saronnese, che si è fermata proprio davanti allo stabile principale dello scalo di Trenord, attirando la curiosità dei passanti. Il tutto per soccorrere un uomo di 37 anni: non è stato giudicato in pericolo di vita.

Oggi alle 12 a Caronno Pertusella, in una ditta di viale 5 giornate, infortunio per un uomo di 60 anni, che è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra caronnese ed è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella a Saronno, non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia saronnese, per gli accertamenti del caso e come sempre avviene in simili circostanze.

(foto: un momento dell’intervento, nel tardo pomeriggio di oggi, dell’ambulanza della Croce rossa saronnese in piazza Cadorna alla stazione ferroviaria di “Saronno centro”)

31082021