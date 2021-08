SARONNO – Hanno girato di smartphone in smartphone tra whatsapp e telegram concedendosi anche qualche passaggio su instagram. Sono le foto del coniglio che approfittando della calma estiva si è concesso una passeggiata nel centro storico di Saronno. Questi animali sono una presenza costante alla stazione di Saronno sud e al cimitero di via Milano ma è la prima volta che fanno la loro apparizione nel centro storico.

Non a caso sono rimasti senza parole anche i saronnesi che li hanno visti saltare e passeggiare tra il porfino in via Taverna e in via Caronni.

Immancabile ovviamente la foto e la condivisione sui social che li ha resi popolarissimi nel giro di poche ore. Difficile capire dove abbiano trovato casa i conigli visto che nella zona non ci sono grandi parchi o giardini.

Forse “vivono” a villa Gianetti o sulle sponde del torrente Lura e incuriositi si sono concessi una passeggiata in centro approfittando del poco traffico e dei pochi passanti in circolazione in questi giorni di fine estate.

30082021