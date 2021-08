SARONNO – Il blitz è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica, quasi certamente si tratta di una bravata di qualcuno che ormai di qualche oggetto contundente, magari un sasso, ha rotto la targa in vetro situata sotto il monumento di piazza Avis.

Un gesto che ha lasciato una grande amarezza alla sezione cittadina ma anche ai saronnesi che nella giornata di ieri si sono accorti dell’accaduto. Il monumento Avis, situato nell’omonima piazza, è stato inaugurato nel 2002 in occasione dell’anniversario del cinquantesimo anno di attività del sodalizio. La “goccia” in granito è stata progettata dall’artista avisino Giuseppe Dominioni e rappresenta “un segno di solidarietà e di richiamo al dono che l’associazione offre alla città di Saronno a riconoscenza degli oltre 4000 avisini che in questi 60 anni si sono avvicendati alla donazione di sangue in modo volontario, anonimo e gratuito”.

L’altra notte però parte del monumento è stata danneggiata: “Risveglio amaro questa mattina – commentano dalla sezione saronnese – a noi di Avis spiace molto, ma spiace ancor di più pensando che quel monumento ricorda il gesto quotidiano e gratuito, di estrema solidarietà verso la collettività, che tanti donatori compiono nel nascondimento. Non hanno fatto un dispetto a noi, ma hanno disprezzato questo gesto altruista e in ultima istanza non dimostrano pietà per i tanti malati che ogni giorno ricevono queste gocce di vita”.

Ieri la polizia locale ha seguito un sopralluogo e ora sono in corso le indagini che partiranno dal recupero delle immagini della videosorveglianza.