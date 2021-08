SOLARO – Avviato questa mattina il Campus di fine estate organizzato dal Comune di Solaro in collaborazione e negli spazi del Parco delle Groane ed in collaborazione con la cooperativa Spazio Giovani di Monza.

I ragazzi vengono accolti ogni giorno dagli operatori per iniziare le attività in rispetto delle norme di distanziamento ed in piccoli gruppi. Tra le attività proposte: laboratori ludici e sportivi, visite agli spazi naturali delle Groane accompagnati da esperti, incontri con gli operatori del servizio di antincendio boschivo e dell’unità cinofila. Novità rispetto all’anno scorso sono le uscite del venerdì al Parco Vita ed i laboratori organizzati in collaborazione con Extrachiosco. Il Campus di fine estate accompagnerà gli iscritti sino all’inizio delle lezioni.

Rileva il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Ringrazio i presidenti Emiliano Campi del Parco delle Groane e Maurizio Magistrelli di Spazio Giovani per la collaborazione e per l’apporto positivo che danno all’iniziativa. In particolare gli spazi del centro parco sono un valore aggiunto per l’accoglienza e le attività durante la giornata dei ragazzi. Anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare questo importante servizio per le famiglie, prima dell’inizio delle scuole, un passo in più verso le esigenze di genitori e studenti”.

(foto: la sindaca Nilde Moretti, il presidente Campi di Parco Groane, il presidente Magistrelli della cooperativa Spazio Giovani)

30082021