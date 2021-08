Volley serie B, Jacopo Biffi nuovo palleggiatore della Pallavolo Saronno

SARONNO – Appuntamento stasera al Paladozio di via Biffi per Jacopo Biffi, ultimi acquisto della Pallavolo Saronno in vista del prossimo campionato di serie B. Prosegue la campagna di rafforzamento della squadra e Biffi si unisce stasera al gruppo per l’allenamento fissato alle 20.

Si tratta di un elemento d’esperienza proveniente dalle categorie superiori, è reduce da una stagione con i Diavoli rosa in serie A3. Sarà dunque lui il nuovo palleggiatore della Pallavolo Saronno, il vero “regista” della formazione per il prossimo campionato, nel quale i saronnesi hanno sicuramente l’intenzione di ben figurare.

Restando al “mercato”, conferma al Saronno per il giovane secondo libero Matteo Guaragna, al suo secondo anno in prima squadra. Per lui una nuova possibilità di crescita in un campionato importante com’è quello nazionale di serie B.

(foto: Jacopo Biffi, è l’ultimo acquisto della Pallavolo Saronno in vista della prossima stagione. La squadra si è riconfermata in serie B)

30082021