CISLAGO – Si terrà sabato 18 settembre alle 20 il concerto di beneficenza Fanfara Bersaglieri Lonate Pozzolo. Il concerto sarà dedicato a due amici, Cristina Marino e Gianpiero Alberti, che gli ha visti combattere assieme contro una malattia.

“I due cislaghesi – spiegano gli organizzatori – erano amici che condividevano le azioni più quotidiane della giornata, come quella di prendersi un caffè la mattina oppure di fare una camminata in montagna per scordarsi la vita della città. Purtroppo però,è arrivata la malattia che ha lasciato un vuoto nelle vite di tutti i loro cari”.

La Fanfara dei bersaglieri Tramonti-Crosta di Lonate Pozzolo, da sempre simbolo di unione e sostegno verso il prossimo, porterà nelle strade di Cislago la sua musica per rendere omaggio “a un fratello e a una cara amica”. Durante l’evento verranno raccolte delle offerte che verranno donate alle associazioni che gli sono state vicine negli ultimi giorni.

“Cristina e Gianpiero, come due bersaglieri che lottano in battaglia, non si arrendevano a niente, mai vinti – concludono gli organizzatori – Resteranno speciali a tutte le persone che gli hanno incontrati, meravigliati dal loro splendido sorriso che non mollava mai”.

(foto archivio della fanfara)