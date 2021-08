ALASSIO – C’era anche una rappresentanza saronnese di “Cambiamo!”, il movemento politico fondato dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, alla prima uscita ufficiale di Gigi Farioli, candidato sindaco alle imminente elezioni amministrative di Busto Arsizio, per il Polo di centro.

Per Farioli ed i suoi sostenitori una trasferta in Liguria, ad Alassio: meta non casuale ma per il forte legame con Busto Arsizio, nella cittadina ligure c’è la storia “colonia” dei bimbi di Busto. E’ da lì che Farioli ha ribadito il proprio impegno nella campagna elettorale, alla testa di una coalizione fra forze di centro. “Forza Busto” è la coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Gigi Farioli. “Ringrazio gli amici di Cambiamo! e di Coraggio Italia – ha sottolineato Farioli – che hanno deciso immediatamente di sostenermi nella mia sfida. Sono stato sindaco per dieci anni ma non ho perso la passione. Mi ripropongo con lo stesso entusiasmo e con più esperienza”.

(foto: primi due da sinistra, Gigi Farioli e Giuseppe Anselmo)

