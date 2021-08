GERENZANO – La Giunta ha approvato il progetto per l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico a servizio del Municipio, utilizzando una parte delle risorse a fondo perduto messe a disposizioni dalla Regione Lombardia.

Si tratta di un progetto che prevede u n investimento complessivo di 45.000 euro che ci consentirà l’installazione di un impianto della potenza di circa 20 Kw per una produzione annua complessiva stimata in 21.519,96 KW. Attualmente, per il solo Municipio, il consumo annuo medio è di 13.155,04 Kw e quindi l’impianto consentirà di abbattere il costo dell’energia elettrica completamente.

“Per i più distratti ricordiamo che il finanziamento è stato concesso esclusivamente per interventi in conto capitale e quindi iscritto a bilancio nella sezione spese in conto capitale. Tali somme non possono essere utilizzate per manutenzioni, assunzioni, o altre invenzioni che possiamo annoverare dai social.