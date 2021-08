Lavori urgenti, lo stadio di Saronno chiude per un mese al calcio

SARONNO – I problemi emersi prima e durante l’amichevole fra Fbc Saronno e Varese del 21 agosto, ovvero un campo di gioco in pessime condizioni, è la premessa: nei giorni scorsi il sopralluogo da parte delle autorità comunali e dei responsabili del Fbc Saronno con la scelta concordata, e obbligata, di procedere ad un totale rifacimento del campo di gioco dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi; verrà anche sistemato l’impianto elettrici ed in particolare l’illuminazione, apparsa sempre più carente.

Un mese di lavori – Ci vorrà un mese per porre rimedio ai problemi. Per quanto concerne il campo di gioco, si procederà alla sabbiatura ed alla semina, e poi per alcune settimane non sarà possibile calpestare il manto erboso. Sino ai primi di ottobre il Fbc Saronno disputerà le gare casalinghe, dovrebbero essere una di Coppa Italia ed una o due del campionato di Promozione, in un impianto alternativo, probabilmente quello di via Dante a Cesate che già in passato aveva ospitato i saronnesi. Si è scoperta anche l’origine del problema: si è rotta una pompa dell’irrigazione e per questo l’erba è “bruciata”.

Nuove luci – Si intende anche sistemare il quadro elettrico dei pali dell’illluminazione del campo, e sostituire molte lampadine, visto che quelle presenti sono molto vecchie e quasi “esaurite”.

Sinergia fra assessorati – A seguire gli interventi gli assessori comunali allo Sport, Gabriele Musarò, e quello ai Lavori pubblici, Novella Ciceroni. “Una stretta collaborazione che consente di avviare subito gli indispensabili interventi” fa notare Musarò.

(foto: ecco le condizioni del campo durante l’amichevole Saronno-Varese. Si ringrazia Alessio per l’immagine)

31082021