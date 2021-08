SOLARO – In vista dell’avvio della tariffazione puntuale dei rifiuti programmato per l’inizio del 2022, l’Amministrazione comunale e Servizi Comunali Spa invitano i cittadini ad una serie di incontri pubblici, suddivisi per zone in modo da non creare assembramenti, per presentare la novità e rispondere ai più frequenti dubbi e domande sulla nuova modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

“I rifiuti, se ridotti a monte, differenziati e riciclati, contribuiscono ad un ciclo di vita sostenibile per il pianeta e diventano risorse – spiega l’Amministrazione – gli obiettivi dell’introduzione della tariffazione puntuale sono aumentare il livello quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata e contestualmente diminuire la quantità dei rifiuti del secco residuo. Per questo è fondamentale la partecipazione al fine di comprendere e applicare correttamente il progetto”.

Sono invitati agli incontri cittadini, aziende, commercianti e associazioni del territorio.

Sono state organizzate diverse serate per consentire ad ogni cittadino di recepire le informazioni nel dettaglio e per garantire ai partecipanti il pieno rispetto delle norme in vigore sul distanziamento. A tutti verrà richiesto di indossare la mascherina.

I momenti di incontro in totale sono 14 programmati nei mesi di settembre ed ottobre con inizio sempre alle 20.45, nella sala Polivalente di via San Francesco e nel salone parrocchiale di via Della Repubblica al Villaggio Brollo (l’elenco della suddivisione per vie delle contrade è disponibile sul volantino in allegato).

• 7 settembre: contrada Biraga – sala polivalente San Francesco

• 10 settembre: Cascina Emanuela – sala polivalente San Francesco

• 14 settembre: contrada La Costa – sala polivalente San Francesco

• 17 settembre: contrada Riccio – salone parrocchiale Villaggio Brollo

• 21 settembre: contrada Madunina – sala polivalente San Francesco

• 24 settembre: contrade Quadrun e Lassè – sala polivalente San Francesco

• 28 settembre: contrada Lepre – salone parrocchiale Villaggio Brollo

• 1° ottobre: contrada San Pietro e Cascina Emanuela – sala polivalente San Francesco

• 5 ottobre: contrade Volpe e Lepre – salone parrocchiale Villaggio Brollo

• 8 ottobre: contrada Biraga e Cascina Emanuela – sala polivalente San Francesco

• 12 ottobre: contrade Cascina Livia e La Costa – sala polivalente San Francesco

• 15 ottobre: contrade Madunina e Lassè – sala polivalente San Francesco

• 19 ottobre: contrade Riccio e Volpe – salone parrocchiale Villaggio Brollo

• 22 ottobre: contrade Quadrun e San Pietro – sala polivalente San Francesco

(foto: la distribuzione dei sacchetti a Solaro)