SARONNO – Cercano ancora la propria casa i due gatti trovati nel mese scorso, ma Enpa non si arrende e lancia per loro un appello.

Entrambi maschi, trovati entrambi a Saronno, a pochi giorni di distanza: l’uno il 4 agosto, in un parcheggio di via Leonardo da Vinci, si ipotizza che, dopo un nubifragio si sia perso, non riuscendo più a trovare la strada di casa; l’altro, di appena sette mesi, è stato trovato il 10 agosto in una cantina di via D’Annunzio, appena di fronte all’hotel Mercurio, dalle donne delle pulizie, probabilmente dopo giorni di paura. Le condizioni di salute di quest’ultimo felino di appena pochi mesi non erano buone: disidratato e con febbre alta, l’animale ha dovuto affrontare qualche giorno di ricovero in clinica. Ora, però, assicura Enpa che si è presa cura di lui, sta bene e cerca la sua famiglia.

(in foto: i due felini salvati da Enpa, ad oggi ancora in cerca delle loro famiglie)

31082021