SARONNO – Riapre oggi il Museo della ceramica Gianetti di via Carcano a Saronno. “Aspettiamo i visitatori martedì e giovedì dalle 15 alle 18 e sabato dalle 15 alle 19″ riepilogano i responsabili della struttura museale. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’indirizzo email: [email protected], oppure il numero di telefono 029602383.

Ovviamente l’accesso al museo avverrà secondo le disposizioni anti-covid attualmente in vigore in Lombardia.

