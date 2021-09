SARONNO – Mentre il tema della sicurezza torna prioritario in città, dopo la rapina messa a segno davanti alla stazione, emerge un nuovo episodio avvenuto sempre sabato scorso, sempre nei pressi della zona dello scalo ferroviario e precisamente in via Catore.

Risolutiva la chiamata fatta dai carabinieri da una ventenne per aiutare il fidanzato 24enne preso di mira da due stranieri. I contorni della vicenda saranno chiariti dalle indagini dei militari ma, quel che è certo, è che sabato intorno alle 18,30 non sono mancati attimi di tensione quando due stranieri hanno iniziato un’animata discussione con il 24enne. Le motivazioni non sono state rese note ma i toni si sono alzati e molti passanti si sono incuriositi girandosi verso il trio e riuscendo a vedere i due litiganti che colpivano con violenza il ragazzo. La mobiltazione dei presenti, la chiamata delle fidanzata alle forze dell’ordine hanno messo in fuga i due aggressori.

Il 24enne è stato raggiunto dal personale della Croce Azzurra di Rovellasca che gli ha prestato le prime cure sul posto prima di accompagnarlo per accertamenti all’ospedale di Saronno. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri che ha effettuato un sopralluogo ma senza trovare traccia dei due stranieri.

(foto archivio)

