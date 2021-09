TRADATE – E’ finito con un arresto per resistenza a pubblico ufficiale, ed un denuncia per ricettazione un inseguimento avvenuto in zona Pianbosco, iniziato nel comasco a Beregazzo, proseguito sino a Castelnuovo Bozzente e finito a Tradate. A finire in manette un ragazzo di 31 anni. E’ iniziato tutto attorno alle 20 nel vicino comasco: una pattuglia dei carabinieri ha intercettato a Beregazzo con Figliaro una Fiat 500 rubata e che non si è fermata all’alt. Anzi, cercando dileguarsi nella vicina area boschiva. Ad un certo punto l’utilitaria ha accostato e si è fermata, si sono spalancate le portiere e tanto il conducente che il passeggero sono scattati fuori dall’abitacolo ed hanno provato a scappare a piedi. Il passeggero è riuscito a scomparire nel fitto della vegetazione mentre il guidatore è stato raggiunto e preso dai militari. E’ stato trasferito in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima, che è previsto questa mattina.

Il giovane fermato è un comasco, a quanto pare era già noto per questioni di droga.

(foto archivio)

01092021