SARONNO – “Rimarrà chiuso ancora per poche settimane il Parco De Rocchi di via Carlo Porta, a causa di un necessario intervento straordinario di messa in sicurezza”

Inizia così la nota del sindaco Augusto Airoldi in merito all’area verde di piazza Unità d’Italia dove è stata riscontrata la presenza di amianto.

“Durante i lavori programmati in estate per il rifacimento della pavimentazione, infatti, la ditta impegnata sul posto ha trovato alcune lastre di amianto che hanno reso necessario il fermo cantiere e l’approfondimento da parte di un’impresa specializzata nella rimozione e smaltimento di simili materiali. Quest’ultima ha preso in carico l’intervento subito dopo Ferragosto e ha già presentato ad Ats il piano di lavoro: non appena arriverà il via libera dall’azienda territoriale, si procederà alla rimozione (con successivo smaltimento) e il cantiere potrà essere riaperto per portare a termine la pavimentazione dei vialetti (già completati gli attraversamenti per il nuovo impianto di illuminazione), quella antitrauma in corrispondenza dei giochi, il ripristino della pensilina dell’ingresso carraio, la verniciatura dei cancelli. Le lastre di amianto erano interrate da anni e non sussistono pertanto ulteriori problemi sull’area, visto che il parco era già chiuso e perimetrato da tempo per la realizzazione delle migliorie in calendario”.