Saronno, padre e figlio nell’ascensore bloccato: arrivano i pompieri

SARONNO – Intervento dei vigili del fuoco oggi alle 14 nel condominio di via Miola vicino alla rotatoria di via Piave, per recuperare due inquilini – padre di 70 anni ed il figlio – che erano rimasti bloccati nell’ascensore. Nel giro di mezz’ora l’ascensore è stato sbloccato, poi è stata fatta intervenire anche una ambulanza del Sos Uboldo per soccorrere il settantenne che nel frattempo aveva accusato un lieve malore e che è stato portato all’ospedale di piazza Borella per gli accertamenti del caso. Tutto si è risolto comunque senza gravi conseguenze e piuttosto rapidamente.

I pompieri del distaccamento saronnese, ed i condomini, hanno quindi contattato l’amministratore dello stabile per riferire dell’accaduto e già nelle prossime ore verranno eseguiti gli accertamenti tecnici del caso per chiarire quel che è successo e per evitare che si possa ripetere.

(foto: i vigili del fuoco del distaccamento cittadino durante l’intervento di oggi al condominio di via Miola)

01092021