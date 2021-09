Silighini in Comune in appoggio al referendum contro la caccia

SARONNO – Questa mattina l’ex candidato sindaco di Saronno e presidente del Comitato difesa animali, Luciano Silighini Garagnani si è recato in municipio per sottoscrivere la raccolta firma per l’abolizione della caccia.

“C’è tempo ancora qualche giorno per aderire alle iniziative referendarie dei comitati contro la caccia e per il rispetto degli animali. Tre referendum diversi ma che hanno alla base la logica comune per la quale le clave sono ormai da tempo non in uso dall’uomo,così come le caverne e quindi certi istinti violenti come uccidere esseri viventi per il solo piacere di farlo possono anche terminare” dichiara senza mezzi termini Silighini. “Da cattolico sono per preservare la vita fin dal suo concepimento e come Francescano non posso che chiamare fratelli anche gli animali e amarli come opera meravigliosa di Dio” conclude Silighini.

Anche Saronno quindi si mobilita per il referendum per la tutela degli animali.

(foto: Luciano Silighini Garagnani)

