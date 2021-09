CARONNO PERTUSELLA – Occasione da non perdere, oggi e domani, per la Rheavendors Caronno che va in trasferta sul campo di Ospiate il fanalino di coda New Bollate. Obiettivo, vincere entrambe le partite per garantirsi il terzo posto in classifica e poi iniziare a pensare ai playoff di metà mese.

Il doppio incontro con il New Bollate si gioca dunque oggi e domani, con inizio sempre alle 20. “Dopo le gare di domenica col Saronno che purtroppo non ci hanno portato risultati positivi, abbiamo subito un’altra chance di tornare in campo e vincere – rilevano i dirigenti caronnesi – Stasera scendiamo in campo a Bollate per il recupero della prima gara di ritorno. Domani gara 2. Di nuovo con la stessa grinta”.

Classifica: Inox Team Saronno (15 vittorie – 3 sconfitte, .833); MKF Bollate (14-4, .778); Rheavendors Caronno (9-7, .562); Taurus Donati Gomme Old Parma e Banco di Sardegna Nuoro (7-11, .389); Lacomes New Bollate (0-16, .000).

(foto archivio: la Rheavendors Caronno in azione di gioco, sullo sfondo l’allenatore Argenis Blanco)

