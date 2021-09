UBOLDO / TRADATE – La scuola si prepara alla ripartenza con l’Ufficio scolastico regionale che ha assegnato i ruoli dirigenziali ancora “scoperti”. Per quanto riguarda Uboldo, l’istituto locale è stato assegnato alla guida di Stefania Bossi, proveniente dal Comprensivo “Sandro Pertini” di Busto Arsizio.

Si fa in due la direzione delle scuole elementari e medie di Tradate e Malnate, che per la prossima annata didattica avranno una dirigenza diversa. A Tradate il ruolo dirigenziale è stato assegnato ad Adele Olgiati, proveniente dal tradatese “Geymonat” e che ora è stata posta alla guida del Comprensivo “Galileo Galilei” mentre Malnate è stato assegnato alla reggenza di Saverio Lucio Lomurno, proveniente dalla scuola di Castiglione Olona e prima dall’istituto che riunisce le scuole di Venegono Superiore e Venegono Inferiore.

Si vanno dunque definendo tutti i ruoli in vista della ripartenza delle scuole, annunciata ovunque “in presenza” anche se ovviamente si dovrà tenere conto degli sviluppi in Lombardia ed in Italia della pandemia da coronavirus.

(foto archivio: la scuola elementare di Uboldo)

0192021