Addio a Piero Renoldi “instancabile collaboratore dell’oratorio di via Legnani”

SARONNO – Nella serata di martedì 31 agosto è mancato all’affetto dei suoi cari (e di tutte le persone e gli amici che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e di condividerne la grande serenità e bontà d’animo) Piero Renoldi.

Apprezzato quanto instancabile collaboratore dell’oratorio di Via Legnani, ha sempre svolto, con grande umiltà e generosità, il suo impegno di volontariato tra le quattro mura di un ambiente molto caro ai saronnesi che, dal lontano 1882, ha visto crescere e passare intere generazioni.

Uomo di poche parole, dai modi garbati e gentili e con una non-comune disponibilità nei confronti di chiunque avesse bisogno di un aiuto, è stato benvoluto, rispettato e amato da tutti coloro che con lui hanno condiviso, all’interno delle quattro mura all’ombra dell’ospedale cittadino, momenti di fatica, di lavoro ma anche di gioia, di condivisione e di amicizia fraterna.

“I preparativi della cucina esterna per la festa dell’oratorio, i “quadri svedesi in legno” sempre più pesanti per creare lo sfondo all’altare durante la Santa Messa di inizio dell’anno oratoriano, il taglio delle piante con i tanto amati pensionati, i lavori di falegnameria e di carpenteria, la manutenzione del campo di calcio in terra battuta, le “litigate” con l’impianto di riscaldamento…. quanto ci hai insegnato e quanta ricchezza ci hai lasciato, caro Piero. Starà ora a noi, nel tuo ricordo, continuare quel cammino che con tanta pazienza, attenzione e bontà d’animo ci hai indicato e tracciato”.

E continuano: “Per noi sarà impossibile dimenticarti in quanto ogni ambiente, luogo, stanza del nostro oratorio parlerà sempre di te, a cominciare dal tanto amato magazzino all’interno del quale custodivi gelosamente i tuoi attrezzi sempre pronti ad intervenire ad ogni occorrenza perché i ragazzi, gli adolescenti e i giovani trovassero sempre un luogo accogliente pronto a riceverli e a farli crescere nel lungo cammino della vita.

E’ così che tutti noi collaboratori, papà, mamme, ragazzi, ragazze, adolescenti e giovani (insieme agli innumerevoli coadiutori presenti e passati nei lunghi anni del tuo servizio in Oratorio e che sempre ricordavi con affetto, rispetto e riconoscenza snocciolando per ognuno di loro aneddoti e ricordi) che ci piace ricordarti per quello che hai rappresentato per ciascuno di noi e per quello che ci hai insegnato stringendoci a Patrizia, Massimo, Tatiana e alle loro famiglie in un lungo e sincero abbraccio che testimonia il nostro grande affetto e la nostra incondizionata stima nei Tuoi confronti.

Buon viaggio, Piero! Ora sappiamo che lassù l’oratorio di Via Legnani avrà un angelo in più che lo protegge e che veglia sul suo cammino di ogni giorno”.

I funerali sono in programma oggi pomeriggio alle 16,30 in Prepositurale.