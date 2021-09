Calcio mercato, s’avvera il sogno di Curci. Dalla Caronnese al Pisa in serie B

CARONNO PERTUSELLA – Si è avverato il sogno di Alessandro Curci, che è sbarcato in serie B. L’ultimo giorno di mercato ha visto il passaggio dell’ex terzino della Caronnese e della Paganese calcio 1926 al Pisa Sporting club, formazione che milita nel campionato cadetto.

Già a Caronno Pertusella negli Allievi, Curci fu un elemento prezioso nella stagione 2019-2020 chiusa con 22 presenze e 3 assist. “Alessandro è la dimostrazione di come la nostra realtà possa essere trampolino di lancio per i tanti giovani che gravitano nel mondo rossoblù. Ora l’asticella si è ulteriormente alzata. In bocca al lupo Alessandro per la tua nuova avventura” dicono i dirigenti della Caronnese.

Per la prossima stagione la società di corso della Vittoria intende potenziare ulteriormente gli sforzi per fare crescere il settore giovanile, un obiettivo prioritario per il club rossoblù, portando anche nuovi talenti in prima squadra, che partecipa al campionato di serie D.

(foto archivio: Alessandro Curci con la maglia della Caronnese calcio)

