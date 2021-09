SARONNO – In questi giorni l’area di via Albertario, davanti alla scuola elementare “San Giovanni Bosco”, è interessata ai lavori di sistemazione del marciapiede, un intervento inserito nel più ampio appalto che ha l’obiettivo di rendere agevoli e sicuri alcuni marciapiedi cittadini.

In via Albertario l’opera sarà più impegnativa, in quanto, oltre al nuovo manto sul marciapiede esistente, l’Amministrazione comunale di Saronno ha progettato un allargamento dello stesso, così da creare una piazzola rialzata di sosta a servizio degli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia: la miglioria, concordata con il dirigente scolastico, renderà più sicuri gli ingressi e le uscite dei bambini dai due plessi ed anche la permanenza dei genitori e parenti dei bimbi sul marciapiede in attesa dell’uscita dei figli. Si tratta di un intervento del quale si parlava ormai da qualche tempo e che si sta dunque adesso concretizzando.

(foto: lavori in corso in via Albertario al quartiere Matteotti, davanti alla scuola elementare San Giovanni Bosco)

