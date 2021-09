CISLAGO – Domenica 5 settembre le forze a sostegno della lista Cartabia sindaco organizzano un gazebo nella centrale piazza Enrico Toti fra le 9 e le 12.30. “Saremo presenti per illustrare le nostre proposte in merito alle prossime elezioni amministrative, saranno quindi presenti i candidati” fanno sapere i responsabili della civica.

Questo uno stralcio del comunicato di presentazione della lista (qui in versione integrale):

Anche in questa nuova tornata elettorale il gruppo a sostegno della lista “Cartabia Sindaco” si presenta chiedendo ai cislaghesi di rinnovare la fiducia già accordata ormai oltre cinque anni fa. Lo fa in continuità con il gruppo precedente ma anche rinnovandosi nelle idee e nelle persone, ed aprendosi in maniera più marcata al mondo civico. Proseguiremo nella politica del fare al servizio della comunità cislaghese tutta, da un lato continuando nel solco dei risultati positivi raggiunti, dall’altro procedendo con spirito, idee ed energie rinnovate. Per questo abbiamo fatto, sin dal mese di maggio, numerosi gazebo di incontro sul territorio, convinti che la politica debba essere fatta al servizio ma anche a stretto contatto con i cittadini. Questo modo di operare ci ha aiutato ad intercettare le reali e concrete esigenze dei cislaghesi, integrando queste necessità nel nostro programma elettorale.

(foto: attivisti della civica Cartabia sindaco oggi a Cislago)

02092021