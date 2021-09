SARONNO – Allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi stanno per iniziare dei lavori urgenti di manutenzione del manto erboso: “La nostra stagione inizierà regolarmente ma saremo ospitati dal Centro sportivo Matteotti di via Sampietro 71″ comunicano i responsabili del Rugby Saronno.

“Ci scusiamo per questo cambio di programma ma è dovuto a causa di forza maggiore. Aspettiamo tutti gli interessati sabato 11 settembre 2021 con gli allenamenti delle nostre categorie Under 7, Under 9, Under 11 ed Under 13”.

nei giorni scorsi il sopralluogo da parte delle autorità comunali e dei responsabili del Fbc Saronno con la scelta concordata, e obbligata, di procedere ad un totale rifacimento del campo di gioco dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi; verrà anche sistemato l’impianto elettrici ed in particolare l’illuminazione, apparsa sempre più carente. I problemi emersi prima e durante l’amichevole fra Fbc Saronno e Varese del 21 agosto, ovvero un campo di gioco in pessime condizioni, è la premessa:n la scelta concordata, e obbligata, di procedere ad un totale rifacimento del campo di gioco dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi; verrà anche sistemato l’impianto elettrici ed in particolare l’illuminazione, apparsa sempre più carente.

02092021