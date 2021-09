SARONNO – “Sarà necessario l’aggiornamento della ricognizione del patrimonio edilizio storico e monumentale, per il quale dovranno essere meglio dettagliate adeguate misure di tutela e valorizzazione”.

Inizia così l’intervento dell’assessore alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti che torna a parlare del “Pgt prossimo venturo”.

“Dovrà essere aggiornata l’attuale cartografia relativa e la schedatura degli immobili e dei complessi edilizi. Bisognerà prendere in considerazione edifici e manufatti edificati anche in epoche recenti, meritevoli di futura tutela. Ciò non significa, come teme qualcuno, che “tutto sarà tutelato, e non si potrà muovere più un mattone”: quanto previsto servirà per evitare stravolgimenti del manufatto edilizio originario, anche in presenza di interventi lodevoli e migliorativi ai fini del risparmio energetico (Superbonus 110%, ad esempio).

“Gli edifici di cui alle seguenti schede sono stati individuati e selezionati all’interno del patrimonio artistico del nucleo urbano di Saronno che, per le proprie caratteristiche morfologiche e tipologiche, per l’elevato livello del progetto che li ha concepiti, nonché per le vicende storiche di cui sono stati protagonisti o sono stati coinvolti o semplicemente per il carattere documentale che essi rivestono, meritano un grado di tutela e di interesse maggiore rispetto ad altri affinché possano tramandare il loro valore testimoniale”

Ai rilievi sul campo dovranno affiancarsi la consultazione degli archivi comunali e privati e la ricerca bibliografica, prevedendo la collaborazione degli ordini e dei collegi dei professionisti tecnici. Un lavoro difficile e impegnativo, ma doveroso.